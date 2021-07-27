新冠本土疫情趨緩，前副總統陳建仁表示，台灣的表現持續保住防疫典範的地位。對此，前藍委孫大千痛批，陳建仁有什麼臉繼續吹噓台灣「保住防疫典範」，並列舉執政黨防疫的4大缺失才導致本土疫情的爆發，是台灣人民幫政府收拾爛攤子，民進黨政府有什麼功勞？

國內5月宣布進入三級警戒至今，已有超過700位染疫確診死亡，但陳建仁昨（26日）卻在臉書指出，過去70天裡，台灣每日每百萬人口新冠肺炎死亡率低於多數國家。6月下旬以後，多數國家死亡率都在上升，台灣卻已經下降。台灣不僅繼續維持相對偏低的累積發生率與累積死亡率，也持續保住防疫典範的地位。

對於陳建仁的說法，孫大千今（27日）在臉書發文痛批，陳建仁繼上次用安慰劑來幫高端疫苗背書之後，現在又出來帶風向想要上演「自吹自擂自爽自嗨」的戲碼嗎？

孫大千接著問4個問題：一、如果不是因為一群愚蠢無知的民代和官員，親手打開了台灣的防疫山海關，台灣人民根本不需要承受這70天的第一波本土疫情，陳建仁以為輕描淡寫就可以把責任一筆帶過了嗎？

其次，孫大千指出，台灣的R值之所以會逐步縮小，是因為台灣實施了第三級的警戒，同時台灣人民展現了高度的自制。這是台灣人民的驕傲，是台灣人民幫政府收拾爛攤子，民進黨政府有什麼功勞呢？

第三，孫大千稱，在過去的70天裡，殘酷的疫情拆穿了民進黨政府長期以來超前部署的謊言，要疫苗沒疫苗，要病房沒病房，要快篩沒快篩，要醫療器材沒有醫療器材，這麼多「豐功偉績」，陳建仁為什麼連提都不敢提一下呢？

孫大千最後直言，全球各大外媒，包含北韓，都把台灣當成驕傲自大的防疫負面教材，引以為戒。陳建仁現在還有什麼臉再繼續吹噓台灣「保住防疫典範」呢？