友銓股票(5321)跨入電商業務有成，自結6月稅後盈餘為2718萬元，累計5月及6月每股盈餘為0.76元；隨著電商服飾品牌併購效益發酵，友銓樂觀看待全年營運，預估今年營運將優於去年。

友銓於2018年引進新團隊朝電子商務發展，先後收購Mercci22、Miyuki等時尚女裝品牌之電商公司，2018起陸續取得「美而快實業股份有限公司」超過5成股權，並於2020年完成收購取得100%控制權及拿下PAZZO及MEIER. Q等品牌的經營權，成為國內女裝服飾電商品牌領導業者。

看中網紅的行銷爆發力，友銓於2020下半年陸續購併、轉投資多個網紅服飾品牌公司，大幅拉高電商業務的營收，亦得以藉由風格多元的服飾品牌經營，擴展公司營業規模及市占率。

由於電商事業快速發展，目前電商事業占整體營收比重已超過70%，成為台灣上市櫃公司中唯一家網紅流量變現的電商集團，友銓日前股東會決議更名為「美而快國際股份有限公司」，宣告公司以電商業務為重之決心，公司除持續擴大電商女裝市佔率，也將拓展生活美學商品等其他產品線。

受惠於電商業務快速發展，友銓自結6月合併營收為2.38億元，年成長23%，稅前盈餘為3215萬元，稅後盈餘為2718萬元，單月每股盈餘為0.52元，累計5月及6月合併營收為4.67億元，年成長28%，稅前盈餘為4574萬元，稅後盈餘為3955萬元，超越第1季獲利，每股盈餘為0.76元。

友銓因近期股價漲多，櫃買中心公告自110年7月27日起預收款券並管制撮合作業。

友銓電子公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年7月27日起10個營業日(110年7月27日至110年8月9日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。