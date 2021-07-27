台翰(1336)前董事長楊劍平因個人生涯規劃因素請辭，董事會推舉現任董事台橋投資公司法人代表蔡鎮隆出掌台翰董事長一職，並於7月26日就任。台翰精密科技前6月合併營收為9.37億元，年成長14.79%，展望第3季，台翰維持審慎樂觀看法，隨著主要客戶的拉貨力道增溫，今年整體營運有機會下半年優於上半年。

宣德(5457)於去年12月27日取得台翰約19.47%股權，之後宣德再增加持股至23%，台翰亦在3月12日公告宣德董事長蔡鎮隆、宣德科技董事張誌仁及立訊精密工業行銷業務總一處高級經理李嘉和出任公司法人董事，宣德正式介入台翰營運，原任董事長楊劍平因個人生涯規劃因素請辭，董事會推舉蔡鎮隆出掌台翰董事長一職，並於7月26日就任，期許在新董座的掌舵下，協助綜理台翰各項營運發展及經營管理事項，創造未來營運更上層樓。

台翰精密科技前6月合併營收為9.37億元，年成長14.79%；面對疫情捲土重來及新變種病毒出現等的挑戰，台翰東南亞地區兩個生產基地仍謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，以降低疫情對營運、生產、業務等影響程度；再者，觀察主要印表機/事務機客戶為積極搶占更多市場份額，仍在疫情嚴峻、上游電子原料短缺的考驗下，盡力加速開發新機種的腳步，加上密切與不同產業客戶討論開發新產品的合作契機，有望逐步開花結果，台翰將隨著主要客戶的拉貨力道增溫，今年整體營運有機會呈下半年優於上半年的成長態勢。

台翰亦決議除息基準日為8月17日，除息交易日為8月11日，今年預計配發每股現金股息1.5元，並將於9月7日發放。