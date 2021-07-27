全台約有7萬劑莫德納疫苗即將於月底到期，民眾黨立委蔡壁如表示，目前所有在醫院的莫德納疫苗，都是中央專案以及提供給接種第二劑的人員施打使用，但「帳」卻掛在市府，且疫苗施打順序、類別都是中央統一規劃，明顯是中央規劃錯誤，忽視將近4百萬人登記打莫德納的需求。

蔡壁如今（27）日在臉書指出，7月29日到效期的疫苗，中央7月25日才說專案造冊沒打完都給地方政府用，翻譯成白話文就是，中央專案以及提供給接種第二劑的人員施打使用的這些疫苗雖放在醫院，「帳」卻掛在市府，眼睜睜看著疫苗就快過期，他們也不能動這些疫苗。

民眾黨立委蔡壁如。（報系資料照）

針對此事，蔡壁如說，中央也意識到嚴重性，先是說「統一由中央收回，並且在7月28、29日把同樣的數量、新效期的疫苗再發配出去」；接著又說：「中央專案沒打完的疫苗都可自7月25日起可自由分配供有意願接種的民眾接種。」

蔡壁如認為，這是一個全國性的問題，柯市長提出莫德納疫苗的效期，其實是一個預警，因現在疫苗施打順序、施打類別都是中央統一規劃，明顯是中央規劃錯誤，忽視將近4百萬人登記打莫德納的需求、堅持前面4周只打AZ，導致大批莫德納疫苗即將失效，但竟避重就輕的說，會把即將過期的疫苗收回，再給同樣數量、新效期的疫苗。

蔡壁如再次重申，全島一命，就應該一人一劑，以提高疫苗的覆蓋率為優先，而不是為特定類別注射第二劑的疫苗。