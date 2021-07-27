日前台北市長柯文哲公開對嗆中央，表示自己手握總統府特權疫苗的名單，對此，台北市議員羅智強指出，公布這些特權名單是台北市長的義務，呼籲柯文哲馬上公布這份資料，並表示若柯文哲不敢公布，就讓他來做！「公布特權名單」將成為羅智強競選台北市長的政見之一。

羅智強今(27)日在臉書發文指出，日前柯文哲開嗆，如果民進黨再整他，就公布中央與總統府的特權疫苗；但羅智強認為，身為台北市長，公布一些特權名單是義務，柯文哲不需要和民進黨玩恐怖平衡遊戲；如果總統府確有特權疫苗，台北市就應予公布，透明公開才能防腐，這是民主的鐵則！

羅智強呼籲柯文哲無條件公布他口中的「總統府特權疫苗名單」，如果柯文哲不敢公布，羅智強也將把「公布總統府特權疫苗名單」列為我的台北市長政見，如果他當選台北市長，將查明總統府乃至中央政府是否在台北有特權施打的情形，若有，就無條件公布特權名單。

羅智強感嘆這段時間簡直就是活生生的特權現形記，蔡政府火速通過高端疫苗EUA，但原來要把手臂留給國產疫苗的綠營人士及高官們卻早已打了國際疫苗，說好願意打高端的鄭文燦、黃偉哲更早已打好打滿兩劑都打國際疫苗；蔡政府的疫苗政策充滿黑箱，台灣已取得365萬劑莫德納疫苗，縣市及中央專案保留總共就佔去109萬劑，民眾都很好奇這些專案保留疫苗到底給了哪些人打？當中有多少特權！