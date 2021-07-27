小編今天(27日)精選5件不可不知的國內外財經大事。台股當沖強強滾，占大盤比重來到四、五成高水位，但隨航海王近日重挫，上周以來每日違約交割筆數激增14筆，全數集在長榮一檔個股之上，違約買賣總金額在1426萬元～3.15億元，違約買賣相抵後金額在54.7～2706萬元，主管機關出招，希望藉由強化管理機制來適度「降溫」。

【1】防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路

台股今年來當沖買賣總金額衝破46兆元，但當沖戶違約交割數量開始增溫，證交所、櫃買中心開始踩煞車，26日宣布，將首度增訂當沖警示制度的規定，針對當沖占比逾六成的股票，納入公布注意交易資訊，並經主管機關核准後，預計8月27日上路。

【2】匯豐開第一槍 長榮遭降評

匯豐證券指出，貨櫃航運在現貨運價走升、市場共識升級、政府監管與獲利增長動能停滯各因素揉合交錯下，表現極為波動，研判下半年至2022年產業景氣持續強勁，但2023年起風險快速上升，必須擇優投資，首度降評長榮、赫伯羅特兩大全球主要航商。

【3】國巨上半年 獲利翻一倍

國巨公布第二季財報自結數，單季EPS寫十一季新高，達12.81元，累計上半年獲利翻一倍、賺逾二個股本，達22.98元；國巨董事長陳泰銘26日表示，2021～2022年仍是擴產高峰，高雄大發三廠積極備戰，新廠將有一半產能會切入車用市場。

【4】新版振興券 最快9月上路

受疫情三級警戒衝擊甚大，執政黨綠委紛要求行政院普發現金，或加碼發放振興券。據悉，行政院正規劃振興方案，將不低於去年三倍振興券金額，據初步構想，擬以2000元換5000元振興券，且會優先以協助餐飲、零售、旅宿和藝文展演等四大慘業為主。

【5】互聯網關禁閉半年 港股領跌

大陸官方重拳整頓互聯網行業，工信部26日宣布展開為期半年的互聯網行業整治行動。同日，市場監管總局等七部門聯合發文，要求落實網路餐飲平台責任。消息一出加劇市場憂慮，重創陸港股市，恒生指數大跌逾千點，拖累亞洲股市表現。