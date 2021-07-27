解放軍3大戰區海軍密集練兵

美國專家認為，如果解放軍攻台要有任何致勝機會，可能必須動員多達 200萬部隊，還有搭載數十萬計海軍的數千艘軍艦。

據《富比士》（Forbes）雜誌網26日報導，這些攻台部隊在歷經反艦彈雨後，接著將面對50萬蓄勢迎戰的台灣部隊和海軍陸戰隊。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）軍事專家易思安（Ian Easton）在新研究報告中指出，解放軍攻台可能的規模和猛烈程度，可能「超乎人類的理解力」。他說，兩岸萬一衝突，規模將「超級大」（ultra mega）。

易思安的研究強調，解放軍為了讓足夠的重兵登陸台灣，並發揮充分的速度，以擊敗台灣的裝甲部隊，很可能需要完整攻佔至少一個當地海港。台灣只有14個小型海灘適合兩棲部隊登陸，而台灣軍方可以將它們每一個都變成殺戮地帶。分析指出，台灣雖是個棘手的硬目標，但中共似乎已打定主意，就算冒險，遲早也要「統一」。