華碩(2357)將於8月2日除息，預計配發26元現金股利，以昨天收盤價354元計，股息殖利率高達7.3%，公司將在本周五（30）日舉行股東會。

華碩今年仍受惠於疫情下的WFH、LFH等題材，今年上半年營收2442.42億元，年增49.8%。6月單月集團營收為479億元，年增22%，不僅為今年單月新高，也改寫2011年11月以來、近55個月以來單月新高。第2季集團營收為1281億元，年增39%，第2季品牌營收為1203億元，年增43%。第2季營收超越公司原設定的目標及市場預期，華碩與供應鏈夥伴協力達成出貨的積極成長，並帶動整體產值及供應鏈的價值提升。第2季，華碩電腦系統類產品的營收年增率超過30%，板卡類產品的營收年增率超過40%，電競手機的新產品取得高用戶認同度，推動手機營收相較於2020年第2季相比，達倍數成長。

本周華碩再宣布ROG玩家共和國推出兩款旗艦電競螢幕，32吋Mini LED「ROG Swift PG32UQX」與43吋HDMI 2.1介面「ROG Strix XG43UQ」。ROG Swift PG32UQX，售價9.9萬元；ROG Strix XG43UQ，售價4.59萬元。售價近10萬元的ROG Swift PG32UQX是一款4K 144Hz G-SYNC Ultimate專業電競螢幕，搭配最新NVIDIA G-SYNC處理器。具備1152個Mini LED背光區域和全陣列分區控光(FALD)技術，1400尼特峰值亮度，加上量子點技術和真10位元色彩深度，遊戲畫面細節更明亮逼真。LiveDash OLED、OSD旋鈕、ASUS GameVisual等功能，實用的系統資訊與便捷設定，實現遊戲戰場無往不利。