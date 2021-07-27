台灣之星加值服務挾疫情申辦量激增，根據統計，影音加值服務第二季申辦量成長3成，台灣之星也看準消費者對客個人化的需求，推出電信業界唯一不綁約的LINE鈴聲服務。

台灣之星表示，先前因新冠肺炎疫情升級，台灣處於三級警戒延長賽，民眾長時間待在家，娛樂活動逐漸轉往線上，追劇、聽音樂、電玩遊戲等娛樂項目成為大部份人工作/學習之餘的抒壓選擇，引爆新一波影音加值服務商機，加速線上全娛樂時代的來臨。隨著高品質串流影音服務的日益成熟，民眾已經相當習慣在線上隨選隨用符合個人喜好的影音娛樂商品，而影音內容崛起所帶來的激烈市場競爭，重視使用者導向之介面設計原則、參考不同族群以提供個人化服務、差異化訊息，才是能持續累積忠實用戶、增加流量和提升獲利的重要關鍵。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，根據最新統計顯示，台灣5G用戶每週在高品質串流影音上花的時間比4G用戶多達3.5小時、增幅達37%，且有74%的5G用戶期待有更多的創新服務，並且願意多支付40%以上的費用，顯示串流影音服務已經逐漸成為全台民眾日常生活的一部分，同時也將是5G時代的重要關鍵應用場景。台灣之星長期以來持續傾聽消費者需求，不斷提升電信加值服務的多元性，並結合大數據推薦機制，與對的受眾精準溝通，滿足不同用戶的全方位娛樂生活體驗。隨著5G開台屆滿周年，加上近期疫情升溫所帶來的推升效應，帶動台灣之星影音加值服務第二季整體申辦量成長3成。

台灣之星看好前述個人化體驗發展趨勢，LINE MUSIC自去年七月便推出專屬LINE鈴聲服務，根據LINE MUSIC官方統計數據，目前已有高達6成的用戶透過LINE MUSIC設定LINE個人化來電鈴聲；為了滿足更多用戶對鈴聲/來電答鈴/背景音樂自編的需求，台灣之星即日起推出電信業界唯一不綁約的LINE鈴聲服務，每月月租只要30元，此外，因應消費者龐大的線上影視娛樂需求，台灣之星攜手本土串流影音龍頭LiTV立視線上影視全新推出「豪華組合餐」，綁約期間只要每月月租188元起。

LINE MUSIC在台已累積600萬下載數，其中有高達320萬人次設定個人LINE背景音樂，並有96萬人次設定LINE Call語音通話的鈴聲和來電答鈴，顯示用戶越來越重視個人化娛樂體驗。