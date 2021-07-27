BREAKING: Memphis is finalizing a trade to send Jonas Valanciunas and 2021 Nos. 17 and 51 picks to New Orleans for Steven Adams Eric Bledsoe 2021 picks Nos. 10 and 40 and a protected 2022 first-round pick via the Lakers sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 26 2021

隨著今年NBA自由市場開放在即，各隊交易動作也慢慢展開，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基27日搶先爆料，灰熊把瓦蘭丘納斯與今年第17、第51順位籤，送到鵜鶘換回亞當斯、布雷索與今年第10、第40號籤，以及明年首輪選秀權。

灰熊把先發中鋒瓦蘭丘納斯換到鵜鶘的主因，除了想要獲得今年選秀會更前面的選秀順位，更想要收集更多明年首輪選秀權，加上透過這次交易換來的首輪選秀權，灰熊明年將一口氣擁有3個首輪選秀權，打算放眼未來的目標相當明確。

至於鵜鶘可以透過這次交易清出不少薪資空間，一方面可以考慮是否匹配成為受限制自由球員的「球哥」朗佐鮑爾報價合約，另一方面可在自由市場找尋真正能夠錫安威廉森搭配的優質後衛，像是暴龍後衛羅瑞，就是他們鎖定的目標之一。

儘管仍有2年大約3600萬美元的合約，灰熊預計不會留下布雷索，直接買斷合約讓他走人機會很高，畢竟布雷索上季表現低迷，也跟錫安威廉森、英格拉姆等鵜鶘球星搭配效果欠佳，接下來就看他能否在自由市場上面受到其他球隊青睞。