桃園1名人妻小芳（化名）去年發現丈夫與另名女子互傳曖昧訊息，對方2人甚至互傳裸照，她發現丈夫多半趁出差時，要求小三傳胸部和下體裸照，而丈夫則會回傳手淫時的照片、影片，一氣之下向2人求償30萬；不過丈夫一概否認，辯解都是網路上的圖片，法院判須賠3萬元，仍可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫結婚3年、育有2女，她在去年翻看丈夫手機時發現對方與1名女網友互傳鹹濕、曖昧訊息，聊天內容中還會互傳私密照，小三會傳胸部與下體照片，丈夫則回傳生殖器照片；她之後直接在LINE上質問小三，對方則當場坦承婚外情。

小三坦承手機訊息中的照片都是她本人自拍傳給男方的，並非網路上的圖片，而男方多半是趁出差時才會向她要照片，而男方也會看著照片手淫，並將手淫的過程拍照並錄影傳給她，她事後得知事情曝光，向小芳認錯道歉並賠償15萬元；但男方卻一概否認，辯說圖片都是網路下載的，氣得小芳決定提告求償30萬。

法院審理依據小三的證詞，認為小芳所提供的照片證據確實是丈夫和小三本人所拍攝，判決此案2人確實侵害小芳的配偶權，須賠償3萬元，另因為小三已與筱方和解，因此免除她須負擔的一半金額後，丈夫須賠償小芳1萬5千元，全案可上訴。