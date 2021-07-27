美國流行樂歌手紅粉佳人（Pink）力挺因拒穿比基尼泳褲參加2021歐洲錦標賽而挨罰的挪威女子沙灘手球隊，說這筆「性別歧視」罰款包在她頭上。

法新社報導，挪威女子沙灘手球隊因拒絕在銅牌戰穿著規定的比基尼泳褲，改穿短褲，遭歐洲手球總會（EHF）下令吐出1500歐元（約新台幣5萬元）罰款。挪威隊最後在保加利亞瓦那（Varna）敗給西班牙隊。

三度獲得葛萊美獎肯定的紅粉佳人在社群網站推特（Twitter）發文說，這筆罰款由她來出，她痛罵了主辦單位，並鼓勵選手們繼續把軀體包起來。

唱紅Get the Party Started一曲的紅粉佳人說：「挪威女子沙灘手球隊挺身抗議這身超級性別歧視的『制服』規定，我替她們感到無比驕傲。」

「歐洲手球總會理應因性別歧視而受罰，女士們，做得好。我很高興能支付妳們的罰款，繼續加油。」

挪威體育官員已對裁定表達不滿。挪威排球協會主席索達爾（Eirik Sordahl）說：「都2021年了，這不該成為一項議題。」

衣著長久以來一直是沙灘運動的爭議核心，部分女選手認為比基尼泳褲不體面又不實際。

遭罰事件曝光後，挪威隊已出面感謝國際社會的支持。

歐洲手球總會也感受到這項決定引發的憤怒，聲稱已捐出這筆罰款，給「一個支持體壇女性及女孩平權的大型國際體育基金會」。