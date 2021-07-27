這兩年的應屆畢業生都遭逢疫情，導致找工作不容易，近期國內疫情趨緩，全台降為二級警戒，不少公司也開始徵才。一名剛從大學畢業的女網友發文分享，她面試了六家公司都沒被錄取，幾乎所有的面試官都跟她說「不要緊張」，而她每次聽到這句話，大概就知道自己有一半的機率不會被錄取，引發網友討論。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，她是應屆畢業生，至今已面試了六家公司，但卻都沒有接獲錄取通知，原PO認為自己被刷掉的原因應是「太緊張」，因為好幾個面試官都告訴她不要緊張、放輕鬆，而她每次聽到這句話，就知道自己大概有一半的機率不會通過這場面試。

女網友無奈地說，她還有一間公司要去面試，不知道該不該抱著應該不會上的心態去面試，因為這樣也許就不會太緊張，畢竟前面幾個面試經驗搞砸的主因都是太緊張而無法好好發揮。

不少網友看了安慰原PO說，前面幾家公司的面試就當作練習，抱持著不會上的心態，面試就不會這麼緊張了。「當年我也是一直被面試官說不要緊張，面試了一年多才成功找到工作」、「剛開始也跟你一樣會很緊張，但面試了20多家公司後，現在面試都滿順利的，也很平常心，只能說一切都靠練習」、「抱著反正也不會上的心情，結果發揮特別好，真的值得一試」。

另也有網友指出，面試了六家公司卻都被刷掉的原因，除了面試過程太緊張，可能讓主管感覺沒用心準備、不夠自信之外，也有可能是學歷和人格特質不符，投履歷之前可以更仔細檢視工作的要求，藉此提升自己錄取的機會。