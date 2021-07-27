高通、富士康工業互聯網最新宣布，將共同設計、製造並推出搭載高通Cloud AI 100推論加速器的 Gloria AI Edge Box。BKAV Corporation為首位部署此全新解決方案的客戶，Gloria預計2022年第二季上市。

高通技術公司運算與邊緣雲端資深副總裁暨總經理Keith Kressin表示，本次與工業富聯合作為BKAV提供支援，加速智慧邊緣應用的採用。藉由採用具備領先每瓦效能的高通AI解決方案高通Cloud AI 100，預期工業富聯的Gloria平台將被廣泛採用於各領域，另外，也期望客戶將Gloria應用於各種環境，如零售中心、倉庫、資料中心和工廠。

透過配備針對邊緣運算最佳化的Cloud AI 100推論加速器，此小巧且功耗最佳化的系統可提供每秒70兆次運算的人工智慧運算能力。同時，搭載Snapdragon 865行動平台的Gloria，可支援高達24個FHD鏡頭，用於影片分析應用，如流量分析、安全性和智慧零售。

5G 6GHz以下頻段和毫米波廣域網路連線選項可用於以Snapdragon X55 5G數據機射頻系統為基礎的各種應用和安裝領域。Gloria主要在支援運用5G的選項，為廣泛部署提供最佳解決方案。Gloria也是專為支援室內和室外高溫的運作環境所設計。

Gloria工程樣品將於今年稍晚推出，且預計將於2022年第二季上市。