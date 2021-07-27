東京奧運於日前開幕，昨(26日)晚間賽事進行到桌球混雙決賽，由中國隊與日本隊對戰奪金，曾在《惡作劇之吻2013》演出男主角「直樹」的日本男星古川雄輝昨晚恰好在微博發文，問大家有沒有看奧運比賽，沒想到引來正反兩極回應，還有人嗆他閉嘴，他驚訝回「沒想到有人這麼粗魯」，又遭網友圍剿，之後他便尷尬刪文道歉。

古川雄輝昨晚台北時間9時先發文問：「你們正在看奧運比賽嗎？」正好當下進行到中日桌球混雙金牌賽，有人便貼中國大陸國旗強調：「有，支持中國隊」、「為中國隊加油」，但也引來部分不禮貌回應，令古川雄輝不久再說：「哇！我只是問有沒有在看比賽，竟然被要求閉嘴」。

古川雄輝發文遭轟。（圖／翻攝自微博）

對此，古川雄輝更說：「這真的很沒禮貌和讓人難過」，未料這番話引來更多網友批評，不久後，古川雄輝便刪除上述兩則微博，並道歉說：「如果無意間冒犯了大家，我真的很抱歉...我在錯誤的時間問了問題，我應該更謹慎我的用字，我道歉」。而其他網友回：「你就好像那種平時考不好的人，今天考試超過了第一名還特意跟人第一名的爸媽說叔叔阿姨今天出成績了你們看見了嗎​。綠茶」、「小日本看大家正在氣頭上自己送上門來挨罵」。

古川雄輝刪文後道歉。（圖／翻攝自古川雄輝微博）

33歲古川雄輝當年以演出新版《惡作劇之吻》中主角入江直樹走紅，之後演出《朝5晚9》、《不可思議的夏天》等。2年前他在推特丟下震撼彈，宣布和年長4歲的圈外女性奉女成婚，兩人過去曾交往分手，2018年復合，2019年10月生下一女，今年4月他則傳出和龍星涼合演BL電影《Restart在現在開始之後》。