F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye（詹雯婷）退團後，曾以個人專輯《小太空》入圍金曲最佳女歌手獎，歌唱事業備受看好，不過5月底後幾乎神隱，連臉書都長達2個月未更新消息，不過凌晨時卻發文寫下「你們一定很難想像這些日子裡我經歷了些什麼」，引來粉絲關切。

Faye凌晨在臉書上傳黑夜和黎明的照片，接著寫道：「你們一定很難想像這些日子裡我經歷了些什麼，其實我已經迫不及待，想用音樂告訴你們。有多少人跟我半夜不睡只想祈禱的呢，如果你也一樣，我們就在一起吧。」最後更強調：「黎明不遠了」，似乎暗示所有人不久後將會公布好消息，短短幾句話讓粉絲期待不已。

Faye凌晨的一席話，讓許多死忠粉絲推測應該是準備要發行新專輯，紛紛留言：「要出新的作品了嗎?超級期待啊」、「閃亮發光的人永遠不會被黑暗所掩蓋，黎明的時刻要來了！加油」、「期待飛的音樂作品~想念你的聲音」，就連天后許茹芸都留言：「加油親愛的，期待閃閃發光的妳」，對於所有人的打氣，Faye也親自回應：「謝謝你們等我」，還不忘附上三個愛心符號，感謝所有人這段時間不離不棄。

Faye退團後指控，團員陳建寧在前東家華研國際合約上偽簽她的姓名，控告他及華研董事長呂燕清、總經理何燕玲等3人涉偽造文書罪，未料陳建寧卻反控Faye誣告，經過台北地檢署鑑定筆跡後，認定為Faye本人親簽，由於全屬誤會一場，決定4人皆不起訴。