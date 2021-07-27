【愛傳媒葉毓蘭專欄】慧琳是我北一女的學妹，2015年新黨不分區立委提名的同學、2018年我還是新北市新店區選民所選出的市議員，更是我心目中最堅強的勇者。

我與唐慧琳的交情，要從十五年前開始說起，當時倒扁紅杉軍，我與總指揮施明德是好友，常常一起參與活動，那時才三十多歲的慧琳就是舞台活動的主持人，我看到她年紀輕輕，口條之好、正義感之強，令我留下了深刻的印象。

在那之後就偶而可以看見慧琳在各種場合助講，敢講又能言善道的她果然不會被埋沒，在2015年，我與慧琳一起列名新黨的不分區立委名單，大選前的許多造勢行程，我們都攜手南征北討。雖然最後沒有超過五%的門檻，我們都沒當選，但是建立了革命情感。

慧琳在2018年代表國民黨參選新北市議員，當時我也在為侯友宜參選新北市長努力，許多退休軍警消都熱情的支持在政論節目中已經是名嘴的唐慧琳，果然高票當選。

像她這樣有才華的人果然不會被埋沒，更何況是在我住在了四十年的新店，我住在中正路建國路口的警察宿舍，慧琳住在中正路底的大鵬華城，我們既是鄰居、也是捍衛中華民國的同道，她犀利的問政與監督，一直都是我從政以來效法的對象。

去年年初，韓國瑜參選總統在板橋的選前造勢大會上，慧琳削瘦的身軀，正在發高燒的她拔下點滴，還是逞強的站上板橋體育場的舞台，為韓國瑜催票，這場戰役何其的悲壯，尤其對唐慧琳而言。

228連假後，慧琳罹癌的消息在媒體揭露了。我號召了國民黨團的所有委員寫了一張卡片為她加油打氣，還和林奕華委員去新店看她。

堅強的慧琳讓我們覺得她一定能夠早日康復；無奈病情沒有好轉，在反萊豬遊行的當天，她抱著病體前來自由廣場做她最後一次的公開演說，沒想到，這也是我與慧琳的最後一面了！

親愛的慧琳，妳真的走的太早，不到五十年的人生裡，妳活得非常精彩，但是我真的捨不得，捨不得妳還可以為國家、為家庭、為丈夫小孩做許多許多，更不用說我還有許多政治上的經驗需要跟妳學習。

但是一切都可以放下了，慧琳，妳到的世界將再無苦痛，也不用再為國家大小事煩心，希望妳一路好走，在天上當個天使守護著我們。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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