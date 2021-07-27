【愛傳媒黃珊珊專欄】7月25日到台北車站查勘，因為車站的公共廁所有幾位清潔人員確診，主要是打掃一樓的三間公廁，一樓店家和員工都在同一工作場域，所以台北車站一樓大廳的所有店家都先清消，靜置三天，北車員工有另外自己用的廁所，所以北車員工及店家員工需自主健康管理，但是這兩天會安排篩檢，造成往來旅客不便，也是為了保護大家！

中午，我去『萬華隊』探班，這一群有愛心有毅力的年輕朋友，真的令人感動，因為疫情爆發以來，萬華受傷慘重，各界企業都大力捐助，萬華當地店家就負起做便當的責任，而萬華隊就擔負起送便當的責任，把每一個愛心便當送到弱勢或獨老還有醫護人員的手上，他們到現在已經送了66天，共送出六千多個便當給最需要的人，萬華需要堅強團結，當時沒有人敢到萬華消費，我們找復興空廚與其他企業提供愛心便當，但是多虧這支萬華隊，才讓把愛送出去，大家的愛才能團結在一起！

接著，我到艋舺夜市與五個自治會會長討論明天復業的事，他們從5月15日停業到現在，沒有任何收入，市府現在能做的補助也只是杯水車薪，之後追加預算才可以做更多紓困與振興，夜市店家都很配合，他們也會好好做好防疫，希望降級解封後，大家都可以正常生活，要把口罩戴好，因為，店家比我們更緊張！

最後我去拜訪龍山寺地下街，這裡是萬華最核心的受創最嚴重的商圈，大家都以為萬華很危險，其實現在萬華的確診數已經下降很多，最嚴重的時間已經過去，環南市場與北農都很安全了，其他的地方也都很正常，請大家放下既有印象，萬華已經是個安全的場域，也有十多萬台北人生活在這裡，大家一起支持萬華，萬華一定可以重新找回往日風華！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。