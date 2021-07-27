知名論壇批踢踢實業坊（PTT）因帳號註冊浮濫問題，自2018年9月起暫停受理新帳號申請，相隔多年後，昨日（26）重新開放以信箱或手機方式註冊。媒體人「逆風的烏鴉」認為，PTT開放註冊應與之前國防院的報告有關；雖然註冊限制繁多看似有效防範網軍，但對有心組織網軍的人而言根本不算什麼，只需繳交電信業者300元設定費即可，等於一支千人網軍部隊「成本」只需30萬，從時程上看來對2024大選應能發揮影響力。

逆風的烏鴉26日在臉書發文表示，PTT重新開放註冊堪稱網路界大事件，他認為此事應與之前國防院的報告有關。過去綠營在PTT的操作是大舉進攻態勢，從管理者到使用者，都以立場偏綠的居多。但到了2018年九合一選戰前，民進黨在網路乃至PTT的頹勢逐漸顯現，接著ptt抓網軍，抓了3000多個疑似網軍帳號，幾乎都是綠營的；因網軍抓太多，ptt就順勢宣布停止新註冊名單。

逆風的烏鴉分析，停止新註冊看似是針對綠營的網軍而來，但也加速了PTT的老化，因沒有新血加入，儘管在抓掉一堆網軍後，PTT網民不滿的趨勢越來越明顯，常以此往PTT的影響力只會慢慢降低，最終蒸發。然國防院的報告，應是給了執政者很大的啟示：其一，ptt的影響力猶在；其二，反綠聲浪高漲，選舉就快到了，必須設法遏止；其三，過去綠營網軍被抓到，多半是因操作太粗糙，使用了重複IP，但只要技術上小心謹慎是可避免網軍被殲滅的。

對此，逆風的烏鴉指出，現在PTT開放重新註冊，看似對網軍大舉進攻有所防範，其採用三個認證方式：信箱、手機、人工；人工認證僅限退註者重新申請，故實際上註冊認證僅兩個。而這兩個途徑，信箱認證僅限台大的信箱，這使大多數人不可能註冊ID，於是只有「手機註冊」一途。手機註冊限定「月租型」、「一個門號只能註冊一ID」，看起來是很大的限制，但其實在有心組織網軍的人眼中根本不算什麼。因現在電信業競爭很激烈，大幅降低申辦手機的成本，就有不綁約、零月租，只需繳交300元設定費的方案；如此一來，一個網軍帳號的成本只要300元，比之前需要花幾千甚至幾萬元買帳號便宜多了。只要花30萬，就可組建一支千人的網軍部隊，差別只是要花時間「養帳號」，讓它們有發文和推噓文權限而已。而且規定只接受台灣電信公司的手機號碼認證，等於阻斷了港澳大陸和國外民眾想要註冊的可能，堪稱埋下一個「伏筆」。

綜觀以上，逆風的烏鴉直言，未來幾個月PTT應會很有趣；為了養帳號，很多不限發文權限的版面發文量應會大增。算起來，距離明年選戰還有一年時間，八卦版的發文權限是上站一千次，看來趕不上，但趕上總統大選應該是可以的。