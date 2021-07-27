受到疫情影響而延宕的《台北台中米其林指南 2021》，在台灣疫情趨緩後，主辦單位米其林組織決定於8/25日改以線上舉辦發布會，並在《米其林指南》社交媒體線上直播。今年另一「亮點」是，除必比登與餐盤推薦餐廳與摘星餐廳外，《台北台中米其林指南 2021》今年並新增「服務獎」表揚優秀餐廳服務人員，是繼去年「米其林年輕主廚大獎」後，《米其林指南》再次針頒獎給特定個人。

《台北台中米其林指南2021》發布會由實體改為線上，主辦單位屆時將在線上公布摘星餐廳與得到服務獎的個人名單，並播放摘星餐廳得獎影片，主辦單位近期將通知得獎餐廳與人員，並前往拍攝影片。

因疫情影響評鑑作業，《台北中米其林指南 2021》頒獎與摘星餐廳榜單公布時間，亦從原 定的5月延到7月21日，再後後遞延，且究竟何時辦？在那辦？以麼形式辦？都讓餐飲業界與美食愛好者心情「七上八下」，如今確認將於8月25日於舉辦線上發布會，得獎餐廳近期也將陸續接到通知。

《米其林指南》過去只針對餐廳進行評鑑，從未評大廚或頒獎給大廚，但自亞洲被納入版圖後即不再「墨守成規」，並標榜在書中加入創意，目的當然是為擴大在觀光餐旅業影響力，並表彰更多值得表揚的餐廳或工作人員。同時，也可藉這些創意，提高聲量與討論度。去年新增「米其林年輕主廚大獎」就是一創舉，今年再增「服務獎」，當然再度引起注意與討論。誰會得獎？為什麼得獎？都將引起高度關注。

「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》係於 去年8月24日在台中國家歌劇院「放榜」，考慮到聲量、能見度等媒 體效應，主辦單位早早決定今年回到台北舉辦摘星餐廳媒體發布會， 且因去年下半開始國內疫情穩定，發布會時間本訂在5月中；不過計 畫趕不上變化，台灣本土疫情持續升溫，不斷打亂第四版台灣版米其 林指南的評鑑、出版與發布會的作業進度。

受疫情影響，《台北台中米其林指南2021》的評鑑過程較2020年更加鞎辛，因先後爆發部桃事件、華航諾富特事件，國門不開， 外籍密探完全無法來台評鑑，所以2021年台灣新版米其指南，全由台灣在地評鑑員調查評分，而為了「趕進度」，相關評鑑作業在5月底已告一段落。

據了解，志在摘星或被米其林推薦入書的台北與台中餐廳，自去年 下半開始即積極「備戰」，甚至不敢更新菜單，就怕新菜準備不周， 無法維持米其林要求的「一致性」。今年第一季前，不少餐廳並接獲 米其林通知繳交餐廳與主廚相關基本資料，雖然很多餐廳表示防疫期 間「完全沒感覺到有祕探來過」，業界本推估今年放榜時間會落在5月。不過疫情完全打亂米其林布局，主辦單位本決定延至7月21日，後又因防疫升至三級警戒再往後延，如今警戒由三線降至二級，主辦單位決定於8月25日舉辦線上發布會，以免夜長夢多。