投資人看好本周將陸續公布重量級科技與網路股財報，周一美股三大指數連續第2個交易日創下歷史收盤新高。惟在聯準會召開政策會議之前，投資人的觀望氣氛令美股漲幅受抑。

對第二季財報的樂觀情緒，緩解了近來市場對Delta新冠變種病毒的擔憂。

周一收盤，道瓊工業指數漲82.76點或0.24%，為35,144.31點。標普500指數漲10.51點或0.24%，為4,422.3點。那斯達克指數漲3.72點或0.03%，為14,840.71點。

道瓊指數和標普500指數已連漲第5天。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅醫療保健股和科技股收黑，分別跌0.62%和0.02%。

能源股大漲2.49%，表現最佳；其次為材料股收漲1.56%，公用事業股漲1.27%。

本周美股進入備受關注的超級財報周，標普500指數逾三分之一成份股將於本周發布季報，包括蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet這4家美國市值最大的公司。

蘋果股價小升0.3%。

在發布財報前，特斯拉收漲2.2%。

根據Refinitiv的數據，目前為止，絕大多數已發布的業績都輕鬆擊敗分析師預期，推升了第二季原就被寄予厚望的獲利增長。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，驚喜持續出現，即使在進入財報季時氣氛已相當樂觀，且業績預測也被上修，但我們仍看到企業表現優於這些預期。隨著我們進入財報季的高峰期，接下來將有一些工業股和更多周期股發布業績，要關注的不僅是他們的業務復甦程度，還要注意通膨、物價飆漲等問題對這些企業的影響。

3M小漲0.6%，該公司將於周二發布財報。波音周三公布財報，終場收漲2%。

在美國上市的中國企業股價下挫。中國政府加強對科技業的整頓，上周發布針對補教業和線上教育的新規定，撼動了金融市場。因北京鎖定了大型科技公司，近來中國股市的跌幅已經超越2018年美中貿易戰高峰期的跌幅。

兩家在美國上市的最大中國企業阿里巴巴集團和百度，周一股價分別重挫7.2%和6%。

武器製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）下跌3.4%，因一項機密的航空開發計畫導致該公司獲利表現不及預期。

聯準會周二召開為期兩天貨幣政策會議，市場料將關注該央行是否在周三會後對通膨高漲表達新的擔憂。聯準會在6月會議後表示可能提前於2023年開始升息，預計該年將升息兩次、每次25基點。