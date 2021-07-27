新浪新聞今（27）日報導，7月26日，鄭州地鐵5號線失聯乘客沙濤的家屬在微博發布沙濤遇難的消息。

沙濤妻子稱，她找到沙濤了，躺在殯儀館的冷凍櫃裡，寫著無名氏，外形早已不再是那個英俊的小伙子。

沙濤妻子寫道：「誰能想到，下班途中離家還有一站路，你卻再也回不來了，從今天開始，我沒有了老公，女兒沒有了爸爸，雙方父母沒有了兒子...」

沙濤妻子感謝沙濤的同學、同事、朋友以及各位不認識的網友們的關心及提供的線索。

「認識十幾年了，第一次，六天了我們之間斷了聯繫。」這幾天對沙濤妻子來說無比漫長，她表示好累。

7月25日，沙濤妻子發微博說，再過幾天，沙濤就要迎來34歲生日，這是第一個有女兒陪伴的生日。

沙濤妻子在發布的消息中認為，此次事故鄭州地鐵有不可推卸的責任。前期防汛預備工作沒有做到位，部分地鐵線路已進水，5號線卻還在正常運營；發現地鐵進水後，在長達一個多小時的時間沒有即時疏散乘客逃生；後期發生事故沒有即時上報，且沒有即時做好後續搜救工作等等，她認為有一連串的重大失誤。