大家都知道日本女團出正妹，各個都是年輕又甜美，其中當然也不乏幾位「胸器」特別突出的美女，像是這位來自《NMB48》的成員「本郷柚巴」，年僅 18 歲就長出一對「巨大美乳」，最近還拍攝了一系列性感寫真，讓網友超驚豔！

本郷柚巴身高 157 公分，有著一雙圓滾滾的大眼和溫暖笑容，在 12 歲那一年就成為《NMB48》的一員，從舊照中也能看出童年時的她，長相就十分可愛了。只不過誰也沒想到，經歷了五、六年的發育蛻變，如今的本郷柚巴已是一位「挺挺」玉立的大美人啦！

(圖／JKF提供)

擁有「胸」狠上圍的她，最近也曝光了一系列性感寫真，只見她全身浸泡在與她名字有關的「葡萄柚」浴缸中，對著鏡頭露出燦笑，比基尼的清涼造型也讓她的「超深事業線」一覽無遺，搭配纖腰、蜜臀曲線，畫面唯美又性感！

(圖／JKF提供)

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今年年初剛滿 18 歲的本郷柚巴，平時的興趣是聽音樂、跳舞和烹飪，平時也會在 IG 上分享「吉他自彈自唱」的影片，具備傑出的偶像實力，而她也認為自己的優點就是吃苦耐勞。憑藉天使臉蛋、魔鬼身材和多才多藝的優勢，也漸漸讓她累積出高人氣！

雖然她不常在 IG 上傳尺度太過清涼的照片，但從她拍攝的平面寫真來看，許多網友都相當看好她未來的發展，就算不當偶像，轉戰寫真界或XX界一定也是前途無限好啊！

(本文由 JKF 提供)