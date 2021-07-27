41歲香港女星張柏芝和謝霆鋒曾結婚6年，兩人生下兩個寶貝兒子Lucas、Quintus；恢復單身後，張柏芝2018年秘密產第三胎Marcus，生父身份至今不明。近日有網友在機場巧遇張柏芝，恰好拍到Marcus的正面，除了讚嘆一家都是帥哥美女，也瘋猜生父的真實身分。

張柏芝3年前無預警生下第三胎兒子Marcus，但她非常保護小孩的隱私，不但不肯曝光Marcus的正臉，對生父身份隻字不提。由於小孩的髮色較淺，被外界猜測精主可能為外國人，但是，最近有網友在機場直擊張柏芝帶著三個兒子，激動的發文表示：「姐妹們幫我看看偶遇了誰！」照片中，張柏芝打扮的休閒，揹著3歲Marcus，長子Lucas、次子Quintus則站在一旁，可以看到Marcus有著烏黑亮麗的黑髮，馬上破除混血謠言。

張柏芝和三個兒子現身機場，小兒子Marcus正面曝光。（圖／微博@筷說魚樂）

雖然張柏芝一家人都戴口罩，不過Marcus的眉目跟哥哥Quintus極為相似，引起不少網友猜測生父該不會是謝霆鋒，但謝霆鋒早就出聲闢謠過，當時張柏芝生下Marcus，謝賢起初表情不悅，後來眉飛色舞的稱Marcus為「第三個孫子」被香港資深記者「朱叔」指謝霆鋒某次探望孩子過夜張柏芝家，咬定Marcus的生父為謝霆鋒，遭到謝霆鋒打臉：「我亦只是Lucas及Quintus的爸爸」否認跟Marcus有血緣關係。

事實上，熱愛孩子的張柏芝曾在節目被問過：「小孩長大離開你怎麼辦？」當時她笑說會繼續生下去，「等他們大了又生一個，再大了又生，這樣大的長大了，還有一個小的，那我就起碼，一直有那個感覺。」也說假設未來遇到一個愛她到願意結婚的男人，會願意梅開二度。