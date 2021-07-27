「好後悔以前沒有好好念物理化學」。近日一名女網友得知IC產業年薪高達4、500萬，比台積電、醫生，甚至是外商公司的年薪還要高，感嘆以前沒有認真念物理化學，沒想到貼文曝光，竟遭到大批鄉民噓爆「沒有這種年薪，妳是不是誤會什麼了？」

原PO日前於PTT女人板發文表示，現在才知道新竹的IC產業，像是聯發科、聯詠、端昱及群聯等設計大廠，年薪逾4、500萬以上，比台積電、醫生都還要來得高，甚至是外商公司也沒有這種待遇，「難怪房價永遠高居不下，原來都是這些人在買的」，她既難過又感慨「好後悔以前學生時期，沒有好好念物理化學科」。

貼文曝光後，鄉民紛紛留言澆熄她的想法，「物理化學需要一點天賦，不是好好念就念得好」、「除了物理化學要考好外科系還得填對」、「不知道妳從哪聽來的，但大多都是年薪200多」、「妳好像誤會什麼了！真的沒有這種年薪」、「處長、經理級的還比較有可能4、500萬年薪，基層真的不要想了」。

另外，也有人反駁表示，房價並非這些族群炒起來的，是投資客不斷炒房造成的結果，建議原PO可以查詢該行業入的薪資跟升遷制度，看他人寫出來的經歷都很輕鬆，甚至令人稱羨，但其實都經過很長時間的努力，別只看到他人薪水就羨慕，多上網看看他人的經歷會更好。