愛情的詐騙老梗，身陷其中就難自拔！邱姓婦人在臉書上認識1名自稱受聯合國指派，欲前往敘利亞執行戰場任務的美籍軍人，兩人以夫妻相稱，對方提供一組帳號，聲稱急需婦人支付美金1萬1500元作為稅金用途，待收到款項後會將自己數百萬元及房契過戶給婦人。

邱姓婦人信以為真，依照指示前往中國信託銀行惠中分行欲匯款時，遇到機警的張姓行員再三提問，邱婦卻支吾其詞；張姓行員直覺婦人可能遭詐騙，立即向第四分局黎明派出所報案，請求轄區派出所員警協助。

警方指出，員警到場後，一方面苦口婆心地勸說婦人，並出示過往新聞案例佐證；另一方面追查對方提供帳戶早已被通報為警示帳戶，婦人在得知真相後恍然大悟，沒想到自己會被詐騙集團盯上，所幸遇到熱心地行員和警察，才免於陷入詐騙集團編織的情網圈套。

所長林澤聰表示，疫情期間詐欺犯罪有增加情形，不乏就是假冒外籍軍人或商人詐騙，民眾遇有可疑資訊可撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則，也不要起貪念，方能保護自已不受詐騙。