台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒勇奪東奧桌球混雙銅牌後，有鄉民26日晚間在PTT爆料，指培養出鄭怡靜、江宏傑等人的知名桌球教練林忠雄，由於被台南市政府剝奪培訓資源，最後「氣到鬱鬱寡歡而離世」，選手們也紛紛到其他縣市發展。市長黃偉哲除在臉書回應，指事實與傳言有出入外，市府教育局也強調，雖然爆料內容要再了解，但「基本上都不是在黃偉哲市長任內發生的事」。

身繫奧運桌球奪牌希望的鄭怡靜、林昀儒，26日晚間在混雙銅牌戰中，對戰法國的黎貝森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠。鄭怡靜的家人及百餘名台南歸仁鄉親，也齊聚歸仁仁壽宮觀看大螢幕替2人加油，市長黃偉哲更在第3局抵達現場打氣。在鄉親們隔海奧援下，最後2人輕鬆地以直落4的佳績，替台灣贏得睽違21年的奧運桌球銅牌。

不過，正當全台沈醉在奪牌的興奮中，「socialism」昨晚卻在PTT八卦板以「台南市府剝奪桌球資源，逼鄭怡靜轉籍北市」為題發文，並要求黃偉哲出來面對。PO文說，鄭怡靜、江宏傑的恩師林忠雄，不斷被中央剝奪資源，沒有經費導致培育出現困境，「台南市府可以說是甩都不甩，說要委外就是要委外，也把當時年事已高的林老師氣到住醫院，老師住院期間一直怨嘆」，最後導致對方鬱鬱寡歡直到離世。

「你怎不說說看，為什麼台南市出生長大的鄭怡靜現在會在全運會代表台北市出賽阿？」socialism還說，林忠雄非常有眼光，當初江宏傑差點沒高中念，也是林老師去多次拜託才有學校肯收的，且原本只收男學生的林忠雄，看到鄭怡靜天資過人，才破例收她當學生。

Socialism認為，林忠雄苦心栽培桌球選手，更爭取到台南在1996年擁有全台第一座符合國際標準的桌球館，獲得政府每年固定集訓補助1、200萬元，最後卻因場館被委外廠商作為足球使用，為此林忠雄不斷四出奔走無效最終病倒，鬱鬱寡歡離世，台南桌球好手們才不得不移籍到其他縣市去發展，台南市府及市長黃偉哲「你們對得起林忠雄老師在天之靈嗎！」

此一貼文引發熱烈關注，大批人湧入黃偉哲的臉書留言，黃偉哲也回應表示，台南桌球2015年挑戰24連霸失利，2017年第5名，黃偉哲在2018年12月25日接任市長，2019年全運會台南桌球隊又重新奪回冠軍寶座，與網路傳言有所出入。

至於台南市桌球館委外於2017年，為黃偉哲就任市長之前，2019年曾有議員質疑委外經營廠商經營違反契約，經查證屬實未予續約後，改由南市忠孝國中代管，目前台南市的桌球選手都可預約到館訓練。

教育局也強調，鄭怡靜自新豐高中畢業後就讀輔大，在2017年受台北桌球委員會陳俊華主委邀請才將戶籍遷至台北，目前仍在就讀研究所。南市府重視體育運動的發展，尤其是傳統強項的桌球、舉重等，所以有好的成績表現，台南人與有榮焉並不為過，台南和全國民眾也都同感慶賀和喜悅。

教育局更認為，網路內容需要再深入了解，但「基本上都不是在黃偉哲市長任內發生的事」。

但socialism再度發文說，桌球場館在台南市府的堅持委外之下，莫名其妙被一間經營游泳的公司承包，然後在裡面踢足球，踢足球這個還真的被抓到開罰過（官方也有發新聞稿承認別說我造謠謝謝） ，真正的桌球選手沒有場地可訓練，想要使用該場館訓練，還得自己花錢租借才得以使用。

Socialism痛批，黃偉哲口口聲聲說重視桌球、舉重，但是台南市的獎金，卻是六都最低。鄭怡靜也不是你黃偉哲所言，2017年到輔大讀書後轉籍的，「待遇那麼差，又沒場館可以訓練，白痴才留你台南市。」執意要收回市府的就是市府官員，導致有一個國際標準桌球場館，台灣一流的桌球選手卻不能用，搞得本地選手紛紛離開台南投靠外縣市。