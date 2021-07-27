美國電動車製造商特斯拉（Tesla）今天公布財報，首見季度獲利逾10億美元。儘管供應鏈出現問題，特斯拉仍重申2021年產量目標不變。

法新社報導，特斯拉上季（截至6月30日）獲利衝高至11億美元，遠高於1年前同期獲利1.04億美元；營收將近倍增，達120億美元。

這家由企業鉅子馬斯克（Elon Musk）掌舵、成長快速的電動車製造商上季交車數量超過20萬輛，也締造新紀錄。

特斯拉重申2021年預測說：「以多年展望來看，我們預期交車數量年均成長率將達到50%。若干年後，我們成長可能更加快速，估計今年就是如此。」

這種說法和1季前幾乎相同，但特斯拉在新聞稿中也暗示了供應鏈的問題。

這些問題包括全球半導體短缺在內，由於缺乏半導體供應，通用公司（General Motors）、福特汽車（Ford）和其他製造商已被迫減產。

特斯拉指出：「在全球車輛需求處於紀錄高峰之際，零組件供應將嚴重影響今年下半年的交車成長率。」

特斯拉表示，儘管供應鏈有些「小」問題，但在中國的生產「依然強勁」。

特斯拉今天盤後股價上漲1.4%至666.69美元。