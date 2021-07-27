核二2號機組今早傳出機組急停事件，原能會表示，核二廠2號機機組滿載運轉中，因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，控制棒已全入，反應器安全停機，目前電廠依程序進行急停復原作業與主蒸汽隔離閥關閉原因調查中；台電表示，大型發電機組大修完成已經陸續歸隊，可確保今日供電餘裕。

台電專業總管理師張廷抒表示，核二號機是在今晨6時33分跳機，主因是主蒸汽隔離閥關閉，進而導致主汽機跳脫及反應器急停，目前已安全停機毋須擔心。

由於近日受西南風影響，各地高溫晴朗，用電量可能居高不下，2號機故障是否影響今日供電？張廷抒指出，2號機組裝置容量98.5萬瓩，佔備轉容量率約2％，不過台電許多大型發電機組歲修後已陸續歸隊，加上6月梅雨和7月颱風的挹注下水情大有改善，今日供電餘裕是沒問題的。

原能會表示，主蒸汽隔離閥關閉原因將持續追蹤，並適時上網公布。