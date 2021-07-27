高端疫苗7月18日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），預計8月份即可開打，引發各界關注。國民黨立委鄭正鈐表示，高端疫苗通過EUA後，7月25日衛福部宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫；短短8天輕鬆闖2關，讓人不禁質疑「高端備受蔡政府厚愛」。

鄭正鈐26日在臉書發文表示，高端疫苗備受蔡政府厚愛，僅僅8天的時間就連過2關。先是食藥署在7月18日火速通過EUA，接著是7月25日衛福部宣布傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫。

鄭正鈐指出，高端疫苗在衛福部為其全力打造獨步全球的「免疫橋接」規則下，順利獲得EUA。雖然今年6月高端以「免疫橋接」替代「三期臨床試驗」的方式，被美國FDA以「免疫橋接」方案仍處於科學論證階段，科學地位未定的回答，直接打臉，但蔡政府仍然相信「世界會跟著台灣走」。

對此，鄭正鈐進一步質疑，食藥署在外界對高端疫苗種種疑慮未消的情況下，仍迅速通過高端的緊急授權，核准專案製造的許可，令人無法理解。如今衛福部更將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫，要國人獻上手臂。衛福部部長陳時中說，若未來有什麼問題，高端疫苗的EUA可以收回。針對陳的話，他不禁要說：「但疫苗打入體內，收不回來。」全台灣民眾都支持國產疫苗，但不希望蔡政府的急就章，反而害了國產疫苗。