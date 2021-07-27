莫德納（Moderna）疫苗傳出生產出現問題，供應疫苗計畫被迫調整。

南韓政府今（27）日表示，美國生技大廠莫德納（Moderna）通知生產出現問題，供應疫苗計畫被迫調整，韓國也將修正大眾疫苗接種計畫。

綜合韓聯社、路透社報導，韓國國務總理金富謙今日在政府新冠疫情跨部門會議上表示，美國生技大廠莫德納通知韓國政府疫苗生產出現問題，供應疫苗計畫被迫進行調整。

金富謙並未說明莫德納疫苗的產線出現何種問題，不過表示韓國政府正在和莫德納討論具體的疫苗供應日期及數量。

金富謙也表示，韓國政府將會提出額外的疫苗接種措施，以讓韓國在11月達成群體免疫目標，具體施行計畫預計很快對外公布。

韓國衛生官員朴真永昨（26）日也已經公布這項消息，強調韓國政府已經動員所有行政、外交資源來釐清事實、擬定對策。

目前尚不清楚莫德納疫苗的生產問題會影響多少出貨量及影響多久，也不清楚會否影響到其他國家。莫德納並未對此置評。

韓國目前正開放55至59歲民眾接種疫苗，50多歲民眾中，高達84%、相當於617萬人已經預約本周接種疫苗，不過礙於出貨延遲，當局已經將部份民眾預約的莫德納疫苗改成輝瑞/BNT疫苗。

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，莫德納的生產問題不會影響原訂本月到貨的莫德納疫苗總量，不過她並未提出具體數字。

韓國政府於2020年12月與莫德納簽署協議，採購4000萬劑疫苗讓2000萬民眾接種，最初計畫是莫德納於今年第2季開始分批次交付疫苗。

雖然韓國政府一直在努力提升疫苗接種工作，不過礙於疫苗短缺、出貨延遲，目前韓國5200萬人口中，只有33%人口至少接種1劑疫苗，13%已經完整接種疫苗。