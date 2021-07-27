7月26日，在日本舉行的2020年東京奧運會乒乓球混合雙打決賽中，中國的許昕／劉詩雯組合3比4敗於日本的水谷隼／伊藤美誠組合，未能奪取混雙乒乓的首金。這場中國大陸全民矚目的比賽在巔峰時刻的收視率突破4.5。

在比賽發布會上，前面的四個問題都是提給金牌日本組合的，直到人民日報記者將麥克風拿了過來。

人民日報記者問：「這場比賽你們認為轉折點是什麼時候，日本隊適應了我們的打法，怎麼調整的。」

許昕和劉詩雯對視了一下，最後還是劉詩雯先開了口：「這場比賽，恭喜日本隊能拿到金牌。對於我們來說，這是一個不太能接受的結果，我們有一個很好的開局。2比0領先，第三第四局都有機會擴大。到了最後，日本隊保持了很好的發揮，尤其是第七局，我們在後面處理球沒有做到最好。」

劉詩雯說：「首先對於這個結果，我覺得自己還是難以接受的，對不起我們這個團隊。備戰期間，整個球隊和國梁主席一直在盯著我們，為我們付出了很多。但是在比賽過程和結果上，（我們）都沒有做到最好。我覺得並不是很滿意，不太能接受這個結果。」

許昕說，這場比賽對於他和劉詩雯來說，沒能給各自一個好的結局。「我覺得在之前備戰中，我們吃了很多苦，但是最終競技體育看的是結果，不管之前發生了什麼，大家都會記住誰站在冠軍領獎台。」許昕落寞地說，這個結局對於整個中國隊應該都接受不了。