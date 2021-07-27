突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）開革總理並凍結國會後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）今天與薩伊德通話，籲請尊重民主。

美國務院聲明指出，布林肯敦促薩伊德「和突尼西亞人民及政治人物持續敞開對話大門」。

聲明說：「布林肯期勉薩伊德總統堅持民主原則、尊重人權，這些是突尼西亞政府的基石。」

布林肯承諾，美國將在經濟和抗疫方面支持突尼西亞。突尼西亞爆發抗議潮，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是主要原因，也導致薩伊德開革總理並凍結國會。

突尼西亞為2010年「阿拉伯之春」革命浪潮發源地。以推動民主為優先要務的拜登政府，稍早曾對突尼西亞情勢發聲警告。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，突尼西亞不能虛耗民主成果，美國將持續站在突尼西亞民主這一邊。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，目前判定薩伊德是否發動政變仍言之過早。她說，國務院將就適法性做分析。

根據美國法律，若外國政府經由推翻民選領袖掌權，美國有責任義務切斷對此政府的直接援助。