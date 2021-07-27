1名網友今年3月在路上發生車禍，造成對方車輛保險桿有刮傷，事後對方索討維修費高達19萬，讓他直呼不合理；不少網友看到車輛事故照片後，推測不只車體受傷，內部也須維修才會如此高價，有人說若是原廠維修多是整支換掉，價錢算合理；也有人說交由保險公司處理即可，可拿估價單與維修明細。

1名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他的1名友人今年3月底發生車禍，造成對方車輛保險桿部分有刮傷，車頭燈未損傷，事後對方車主與保險公司索賠金額高達19萬，讓原PO不解為何需要如此高價，直說「想請問，有人懂這車子保險理賠？這樣撞擊車體受傷真的要賠到19萬嗎？」

網友造成對方車輛保險桿有刮傷，事後對方索討維修費高達19萬，讓他直呼不合理，其他人則推測不只車體受傷，內部也須維修才會如此高價。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

網友造成對方車輛保險桿有刮傷，事後對方索討維修費高達19萬，讓他直呼不合理，其他人則推測不只車體受傷，內部也須維修才會如此高價。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

有專業的網友留言說，「這台車LED燈卡榫斷了的話，更換約13萬，同樣的保桿卡榫斷了，換掉約6萬」、「原廠不意外，之前的車人家撞上兩個車燈報價40萬」、「下巴都落了，裡面很有機率是壞掉了，不是你認為只是劃一下」、「原廠沒再修補的，都是整支換掉，現在進口車差不多都這樣」。

不過也有一大票網友認為既然有保險，就由保險公司處理，「對方開價19萬就請他拿出估價單來，另外有保險的話就交給保險公司處理即可」、「可以建議找保險公司拿維修明細，就知道維修或更換什麼零件」、「直接打電話給保險員處理，因為保險的業務就會殺價了」、「保超額很重要，因為很多都是一棟房子在路上跑」。