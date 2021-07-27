台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人對六都市長防疫表現；50.3％覺得新北市長侯友宜表現較好，其次台北市長柯文哲30.4％、29.4％覺得高雄市長陳其邁；新北市長侯友宜傲視群倫，仍居第一，被肯定度上升 4.8 個百分點。

對於六都縣市長防疫表現，最多複選三位，後面三個排名分別是25.3％覺得台中市長盧秀燕表現較好、12.3％覺得桃園市長鄭文燦、9.4％覺得台南市長黃偉哲。

他說，與上個月相比，整體排序沒有變化，但柯雖仍坐第二，但被肯定度顯著下滑 6.3 個百分點，與侯相差 20 個百分點；陳續居第三，被肯定度上升 1.6 個百分點，僅落後柯一個百分 點；盧居第四，被肯定度明顯上升 7.2 個百分點，急起直追只差陳其邁 4.1 個百分點。

他說，鄭文燦居仍居第五，被肯定度提昇 3.4 個百分點，防疫表現相對不突出，能見度依然偏低；第六，黃偉哲仍敬陪末座，被肯定度提昇 0.8 個百分點，形同原地踏步。

他說，在政黨傾向方面，民進黨支持者6成6認為陳其邁表現較好，4成2認為侯，柯敬陪末座，只有7.1％肯定；國民黨支持者6成5認為侯表現較好，4成6認為柯，4成5認為盧；民眾黨7成5認為侯，7成1認為柯，3成3認為盧；中性選民4成2肯定侯，2成5肯定柯，2成肯定陳。

他分析，和上個月大不相同，侯除了高雄落後陳，其他地區都重回龍頭地位；柯在雙北、桃園都居第二，其他多數第三，只有台中第四；陳在高雄市高居第一，其他地方分居二、三、 四、五名；盧在台中居第二，在其他地區則居三、四、五；鄭除了在桃園第三，其他地區都第五，高雄第六名；黃在台南居第三，其他地區除了高雄市第五，都是第六。

他說，除了 25到34 歲，其他各年齡層侯友宜都是首選；柯以4成3最獲 25到34 歲年輕人青睞；盧以3成8在55到64歲族群中異軍突起，僅次於侯；陳其邁以3成2在 65 歲以上搶下第二，僅次於侯；鄭和黃在各年齡層中，皆沒獲得太多關愛的眼神。

他說，不論從教育程度、職業背景或省籍族群角度看，侯仍然獨占鰲頭，緊追在後的是柯文哲、陳其邁和盧秀燕；在這波狂亂疫情風暴中，六都市長八仙過海，各顯神通。

他認為，柯和侯這段時間三次調查發現，在波濤洶湧的政治與民意大海中，柯宛如一個衝浪手，不斷追浪，與浪搏鬥，過程中承受極大壓力，民意支持度起伏明顯，侯也有類似的經驗，但相對保守低調；陳與盧也是政治衝浪手，一路往上衝，還沒有真正遇到大浪，此時應有暢快的感覺；鄭和黃選擇停留在比較沒有浪的岸邊，無意迎向大浪，自然也就逐漸脫離人們的視線。