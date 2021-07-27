38歲愛紗2000年來台參加節目《超級星期天》與麻衣等人組成Sunday Girls出道，愛紗之後留在台灣發展，21年過去，愛紗歷經結婚、離婚，雖曾在婚姻中跌一跤，昨(26日)她難得感性發文回憶當初決定來台灣的契機，強調：「當時的選擇是沒有錯的」。

愛紗2016年與小她5歲男模周洺甫宣布結婚，兩人當時甜蜜蜜，愛紗幸福發文：「被你關心、被你保護、這是我的福氣。謝謝你那麼疼我、那麼愛我」，周洺甫更為了她買了1日往返沖繩的機票，只為將愛紗喜歡的戒指買回來當婚戒求婚，未料婚後傳出男方花心，2019年黯然離婚。

愛紗發文。（圖／翻攝自千田愛紗 Aisa Senda臉書）

愛紗昨曬出小時候參加表演的影片，說自己進演藝圈以來最常被問的問題就是什麼契機讓她決心當藝人？她承認自己小時候本來是很害羞、內向，一定要黏在父母身邊的小女生，直到8歲那年學習表演，才讓她感覺充滿熱情，「是的！我父母親試著幫我發掘女兒的興趣，很感謝他們支持讓我去做我喜歡的事情，而且接觸表演後，自信心有慢慢的建立起來，也能比較獨立」。

愛紗2年前與周洺甫離婚。（圖／中時資料照片）

至於選擇來台灣，愛紗回憶說，當時工作人員告訴她有時間的壓力，必須3天內決定要不要飛去台灣，她一度以為自己未來會到東京發展，沒想到要去台灣，「當時的想法非常的單純，沖繩飛東京要三小時，沖繩飛台北才一個半小時」，想想距離來說比東京近，可以學中文又可以繼續作喜歡表演工作，便點頭答應。

來台灣21年，愛紗承認有很多酸甜苦辣，當時認為是一石二鳥的決定也沒想像中順遂，但幾年過去，愛紗感慨說：「我現在很確定也很有信心的可以跟大家說，當時的選擇是沒有錯的，因為來台灣，我的人生變得很豐富」，引來網友回應：「謝謝妳對台灣的感情」、「還記得妳在超級星期天的表現，很亮眼，很出色！繼續加油哦！」，同是日籍藝人的田中千繪也說：「太可愛了吧妳～台灣對我們倆來說都是福地」。