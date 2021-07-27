大陸外交部長王毅26日在天津會見美國常務副國務卿雪蔓時，就如何有效管控分歧，防止中美關係失控提出三點要求，確立三條底線，其中，對於台灣問題，王毅更稱「是重中之重」。對此，中華戰略學會研究員張競表示，自己早就斷言中美必然會談台灣議題，「結果不幸被我言中」，台灣問題不但擺上檯面，更被北京定位成「重中之重」。

張競今（27日）在臉書發文表示，在美國副國務卿出訪大陸前，自己接到某媒體來訪電話，該記者稱，依據某位曾任外交官員的黨政人士預估，台灣問題應當不會是在此會談議題清單上，因為沒有必須立即處理的緊要事項。張競表示，聽到記者如此說後，他當場就笑出來，直接回覆，認為該位前外交官的看法：「完全從美國角度來思考問題，我們許多外交官員與學界人士，其視野焦點與資訊來源，都是只看西方期刊、報章評論與美國官員發言，因此自然會有此想法，但是這種看法絕對不正確也不週延」。張競說，他當時即斷言台灣問題必然會擺在檯面來談，「這不是華盛頓想不想談，就能如願的問題」。

「結果不幸被我言中」，張競今發文中表示，台灣問題不但擺上檯面，更被北京定位成「重中之重」。自己回想當時受訪後，當晚接到媒體記者來電，不斷致歉說他受訪觀點，已經被編輯長官刪掉，主要原因是他講的話太令人掃興，同時編輯認為他也不是研究美國與大陸外交關係的專家，恐怕準確度不太可靠。

張競回憶，自己當時再度爆笑出來，並跟記者說：「要做此分析不需任何專業服務經歷，或是特定學術背景。要能夠提出此種推估，只需基本常識，再加上將心比心，易位思考。講得再明白些，假若今天是我們在北京主政，台灣還沒統一，華盛頓動作不斷拚命攪局，請問您要會見華盛頓來客，台灣問題您是講或不講？」張競直言，自己更不客氣點出：「這更不是華盛頓不去主動提這議題，就可以迴避不談台灣問題」。

為何曾任外交官者會如此「誤判」？張競感嘆，講穿還不是因為意識形態主導，讓政治信念迷失自我所造成的。