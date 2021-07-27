趨勢一：全球廣告市場強勁復甦？電通、WARC 預測 2021 市場將增長 6-10%

谷底翻身，全球廣告市場迎來近十年最強勁增長！權威機構 WARC 報告指出，今年全球廣告市場有望成長 12.6%，來到 6650 億美元，遠高於最初估計的 6.7%；2022 年，市場預估更將進一步成長 8.2%，衝破 7000 億美金。而另一項由 IPG 旗下之麥格納（Magna）所發佈的報告預估今年廣告市場將成長 6.4%、電通預估值則為 10.4%——整體而言，2021 年廣告產業前景一片看好。

WARC 報告指出，今年全球 Q1 廣告支出增長 12.5%，Q2 成長 23.6%——成為十年來最強勁的第二季增幅，而此一增長主要由數位廣告所推動，整體線上廣告支出較去年同期高出 31.2%，其中，電子商務成長最為顯著（+ 59.6%），線上搜尋居次（+50.6%），線下媒體如傳統電視廣告也增長 11.5%，表現良好。

回首 2020 年，廣告業受疫情影響，總支出下降了 5.4%，但主要衝擊印刷、廣播、電視、電影等線下媒體，資金轉向電商、社群媒體和串流影音等線上廣告，加速了數位行銷的進程。WARC 預測今年電商廣告支出將成長 35.2%，搜尋引擎廣告以 26.2% 居次，串流影音、社群媒體廣告也可望持續增長。

全球廣告市場強勁復甦？電通、WARC 預測 2021 市場將增長 6-10%。（圖片來源：WARC）

趨勢二：TikTok 下載量破 30 億！推新廣告形式 Spark，吸廣告主善用平台現有影音

應用程式數據機構 Sensor Tower 指出，TikTok（含中國抖音）全球下載量已突破 30 億大關，成為第一個達到此成績的「非 Facebook 家族」應用程式。自 2014 年以來，安裝量超過 30 億的其他四款應用程式分別為 Facebook、Instagram、Messenger 與 WhatsApp，全部都是 Facebook 旗下子公司，可見 TikTok 實力不可小覷，正在社群圈刮起劃時代風暴。不僅如此，TikTok 亦是 2021 上半年，收入最高的非遊戲應用程式，用戶約在平台上花費了 9 億美元（例如購買 TikTok 幣，抖內喜愛的 TikToker），與去年同期相比，增長 73%，潛力驚人。

TikTok 的季度下載量在 2021 年 Q2 增長了 16% 至 2.054 億。（圖片來源：SensorTower）

隨著市場份額飛速擴大，TikTok 面臨的挑戰主要有二：首先是創作者的變現途徑，其次為平台廣告模式。前者關乎於平台上的「紅人」與其挾帶的大匹粉絲，是否能留存於 TikTok 中；基於此，TikTok 於本月推出一項名為「Shoutout」的新功能，開放創作者為用戶製作個人化內容以營利。Shoutout 將由創作者定價，用戶若可負擔，便可向喜愛的創作者提出要求；創作者有三天時間可選擇是否接受委託，接受後將有一週時間可完成用戶指定的影片內容，並發送至用戶的信箱。

廣告業務方面，TikTok 也積極展開攻勢：官方近期發佈報告指出，人們對 TikTok 上的廣告，產生比其他社群媒體高出 44% 的情感連結，以及高出 15% 的互動率，代表著廣告主可用同樣的成本，在 TikTok 上取得更好的成果；另一方面，TikTok 於 7 月 21 日推出「For You」高峰會，為品牌提供行銷見解，以加深和廣告主的互賴互信；7 月 23 日，TikTok 進而推出名為「Spark」的新廣告產品，開放廣告主搜尋平台上現存、和自身業務或自家產品相關的短影音，若廣告主對該影音或創作者有興趣，便可進一步聯繫，利用現有影音開啟新的廣告活動。

TikTok 官方網站已正式推出 Spark Ads。（圖片來源：TikTok）

趨勢三：每日觀看量破 65 億次，YouTube 短影音功能 Shorts 全球 beta 測試中

短影音市場迅速發展中，月活躍用戶達 20 億的影音平台龍頭 YouTube 於去年九月推出短影音功能「YouTube Shorts」，初期開放美國、印度用戶使用，現已正式拓展至全球 100 個國家。在 Shotrs 分頁中，用戶可上傳 60 秒內的直立式影片，並可使用內建的 Shorts 相機創作 15 秒或更短的影音內容。

今年四月，YouTube 的母公司 Alphabet 報告稱 Shorts 每日觀看次數已攀登至 65 億次，大幅高於 2020 年底的 35 億次；五月，YouTube 更宣布將投入一億美金（相當於 28 億台幣）成立創作者基金，每月固定獎勵平台上激起觀眾觀看與參與度的數千名創作者，吸引年輕的短影音網紅加入，充實平台上的內容、衝刺用戶活躍程度；而 7 月 12 日，官方進一步宣佈 Shorts 向全球所有地區開放。

YouTube Shorts。（圖片來源：Social Media Today）

事實上，已經有一大批 TikTok 創作者將他們的影響力擴展到 YouTube，例如 Charli D’Amelio 和 Addison Rae 等大牌 TikTokers，在 YouTube 上積累了數百萬粉絲。雖然大多數人不像在 TikTok 上那樣頻繁地發佈影片，但由於粉絲數量龐大，他們在 YouTube 上的貨幣化潛力，可能遠遠超過 TikTok。YouTube 為 TikTokers 提供了更多元、成熟的變現管道，同時成為「保險基地」，以免 TikTok 在美國被禁止。

趨勢四：UID 2.0 再添友軍！雲數據公司 Snowflake 宣布加入，協助發展相關技術

第三方 Cookie 將於 2024 年退場，各式餅乾替代方案正如火如荼進行中，其中，UID 2.0——這個由全球最大的需求方平台（Demand-Side Platform；DSP）The Trade Desk 發起，美國互動廣告協會（IAB）與知名非營利組織和開源技術供應商 Prebid.org 共同支持的新興廣告技術，有望成為數位廣告的行業新標準。

UID 2.0 陣線正逐漸壯大，除了早期便名列其中的廣告商巨頭 Criteo、數據研究權威 Nielsen、知名發佈商如 The Wasington Post⋯⋯等，CTV 公司 FuboTV、Tubi 也在近期宣布支援 UID 2.0——現在，雲數據服務公司 Snowflake 也宣布成為其中一員。

雲數據服務公司 Snowflake。（圖片來源：Snowflake）

通常，Snowflake 在企業的雲端基礎設施之上運行，用以橫跨多個雲數據庫進行管理、分析、運算等，類似於亞馬遜的 AWS、微軟的 Azure 和 Google 的 GCP 等產品。由於 Snowflake 即為許多企業儲存客戶資料、ID 圖的數據中心，因此，具備比對、匹配和重組各式第一方數據的能力，且可在未來直接地轉換為 UID 2.0，可說是行列中可貴的合作夥伴之一。