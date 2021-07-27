桃園市日前發生一起兇殺案。一名在酒店上班的鄧姓酒店女公關疑似遭到一名蔡姓熟客到家中求歡，因女公關拒絕，雙方發生肢體衝突，蔡男失控不斷毆打鄧女，鄧女一怒之下持刀一刀刺入蔡男心臟，當場造成大失血，鄧女驚見自己失手殺人後不知所措，一度拿鐵槌搥胸自戕，直到伴屍12小時後，才自行打電話報警，鄧女目前已遭法院羈押。

據了解，蔡男與鄧女兩人因為在酒店消費結識已久，雙方不時地約出性交易。三級警戒期間酒店關門，蔡男無法前往消費，在家坐立難安，於是前往鄧女住處想要求歡，但當場遭到鄧女拒絕，

蔡男一怒之下出手毆打鄧女，鄧女不敵，順手拿起桌上水果刀對蔡男猛刺，未料卻一刀刺入心臟，蔡男當場大失血倒地不起，鄧女在驚慌之下不知所措，立刻拿起鐵槌搥胸企圖自戕，也不敢報警，直到12小時候，她才打電話向警方報案，警消到場時見滿地血跡，倒臥在地上的蔡男早已無生命跡象。

鄧女被警方帶回偵訊，供稱自己先遭到鄧女毆打，情急下才拿刀反擊，並無殺死蔡男的意圖，並非想要殺死蔡男，警方鑑識後，確認並無共犯，先移送桃園地檢署複訊，檢方以她涉犯殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。