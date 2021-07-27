韓國央行27日表示，由於韓國內需復甦強勁以及出口暢旺，韓國第2季經濟成長(GDP)穩步向上，並預計2021全年可望成長4%。

繼第1季上揚1.7%之後，韓國第2季GDP季增0.7%。同時，年增率為5.9%，創10年來最高。韓國央行表示，民間消費已見起色是第2季GDP增加的主因之一。

由於受到新冠疫情影響，韓國經濟在2020年前兩季分別衰退1.3%與3.2%，然後在下半年時又各自成長2.1%與1.2%。韓國央行指出，第2季的民間消費季增3.5%。同時，政府方面的公共支出，也成長3.6%。

出口暢旺下，有助韓國經濟迅速恢復成長動力，不過，正在肆虐的第4波疫情，很有可能會破壞這一切的美好。

信評業者穆迪分析(Moody's Analytics)認為，韓國出口強勁推升景氣向上，不過目前疫情似乎沒有完全壓抑下去，若一直延長社交禁令實施時間，不只商業活動，連民間消費也會受到衝擊。

不過，穆迪分析補充，好方面來看，韓國就業市場有所改善，伴隨著貿易持續走強下，市場需求還是可以藉此提升。

最近一次利率決定時，韓國央行還是維持0.5%的歷史新低不變，但韓國央行當時釋出2021年底前，可能會有升息動作。

謹慎投資人認為，韓國央行將在8月的利率審查會議中，討論是否要調整，快得話搞不好馬上就會升息。除非目前Delta新變種病毒株大擴散，否則韓國央行在2021年底前，一定會對利率下手的。