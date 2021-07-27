貨櫃三雄長榮、萬海及陽明近期出現劇烈回檔，導致違約交割事件頻傳，上周五（23日）長榮爆出單日高達4615萬9500元的違約交割，主要分散在全台14家證券商據點，單筆最高違約金額為2803萬元，最低僅3500元。

從去年下半年開始，全球貿易需求提升，引發缺櫃、塞港狀況，推升運價費率不斷攀高，航運股價格也趁勢翻了好幾倍，由於這波飆漲行情驚人，吸引不少投資人進場，加上當沖盛行，航運股也成為熱門標的。

根據證交所公開交易資料，長榮上周五爆出傳出個股單日出現4615萬9500元的違約交割，這也是5月以來長榮第三次出現違約交割，長榮上周的違約交割出現在分散在統一、元大、新光、康和、富邦、台銀、國泰等14家券商據點，個別據點最高申報金額為2803萬元，最低僅3500元。

違約交割是指買賣股票後未能在T+2日內完成扣款，導致違規狀況發生，現在主要出現在當沖賠錢的狀況。當沖則是指在當天開盤到收盤間，完成買賣股票賺取價差，不會放到下一個交易日，若賺錢，獲利會在T+2日內匯至交割戶，而若賠錢，則必須要把款項在T+2日內補進戶頭，未完成則為違約交割。