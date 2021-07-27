歷經離婚、不倫風波，日本前桌球天后福原愛仍挺過壓力復出，在婚變後首度現身，擔任富士電視台桌球賽事評論員，昨晚的男女混雙金牌戰就由她講評，又剛好是她的母國日本對上她非常友好的中國隊，中國隊選手更是她的閨密劉詩雯，結局是由日本拿下金牌，劉詩雯淚灑賽場，福原愛則完全沒為這場賽事在微博po文，大批網友遂將不滿情緒轉移到她身上，痛譙福原愛「不要來中國圈錢」，還因此登上熱搜。

福原愛在婚變事件爆發後，神隱了一百多天，選擇東奧開幕時才浮出水面，當時她特地在微博po文，先是幫中、日兩邊加油，之後說自己死守電視，在中國隊一片大紅色尋找閨密「雯妹子」劉詩雯，「找乒乓隊找到我眼睛都鬥雞眼了！」，但劉詩雯疑似備戰中，因此沒有現身。

沒想到福原愛被安排復出的第一場講評，就是桌球混雙項目，由日本隊出戰中國隊，可能她自知立場有些尷尬，之前才頻頻在微博發文的她，事後卻對自己擔當講評以及這場賽事隻字未提，微博上毫無任何動作，跟開幕式時的態度差很多，讓許多大陸網友心生不滿，湧入福原愛微博宣洩怒氣。

陸網友要求福原愛對於水谷隼違規吹球、伊藤美誠態度問題等給出看法，還有人怒問「雯妹妹(劉詩雯)輸了，妳怎麼想？」，要她表態，甚至痛譙「不要來中國圈錢」、「不要臉」、「看到日本人就煩」。

除了微博上被謾罵留言轟炸外，也有人認為此時「福原愛復出」話題發燒還登上熱搜實在很不OK，但也有網友幫福原愛緩頰，認為日本、大陸對於她來說，手心手背都是肉，且她也不是賽事裁判，不該被遷怒，而眾人也回憶起福原愛結婚時，劉詩雯擔任她的伴娘，祝福她「永遠開心」，福原愛也po文祝劉詩雯「完成大滿貫」，結果兩人的祝福如今都成空。