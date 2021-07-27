前副總統呂秀蓮26日爆料，美國兩個NGO組織「世界和平獎委員會」及「世界和諧基金會」董事會，願協助台灣取得嬌生或輝瑞BNT疫苗以解疫苗荒，她5月初向衛福部部長陳時中辦公室轉達，對方表示「部長很忙」稱會再電話聯絡，但她卻從未接到電話。對此，國民黨李貴敏痛批：「難道是嫌疫苗太多嗎？」認為蔡政府對國內外疫苗態度差異太大，本就是把台灣人民當「塑膠」。

李貴敏26日在臉書發文表示，呂秀蓮日前主動表示，願搭橋買3千至5千萬劑美製疫苗，陳時中不予理會，拖了1個月已讀不回，直到26日才回應「很忙」、「有點遺漏」等託辭搪塞，真讓人覺得，民進黨政府這種無視於民意，不把人民健康放在眼裡的作為，真是種執政的傲慢，難怪台灣防疫成就會直直落到國際後段班，讓人看笑話。

李貴敏痛批，連身為前副總統的呂秀蓮都看不下去而出面。無論如何，這也是一個可以嘗試的管道，為何政府置之不理？試都沒有試？「難道是嫌疫苗太多嗎？」李質疑，疫苗不足是如今一切的亂源，種種亂象都是蘇揆團隊疫苗採購崩盤所致；疫苗不夠就是不夠，連台積電創辦人張忠謀都不吝在APEC討疫苗，蘇揆團隊竟還能這麼老神在在？

針對疫苗政策相關爭議，李貴敏抨擊，不論市政府或國民黨提出採購疫苗的申請，民進黨政府硬是不動；反倒是有爭議的高端，雖一再引發民眾質疑，卻能贏得蘇揆團隊關愛的眼神？為何態度差異這麼大？民進黨政府真把國人當塑膠，在疫苗問題上任意擺布嗎？