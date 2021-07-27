全國疫情警戒調降二級首日，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在全國防疫會議會後記者會中指出，目前新增本土病例仍以雙北為多，佔74％，提醒民眾外出時務必注意人流，並保持社交距離，落實自我防護。

陳宗彥指出，目前國內疫情逐漸鬆綁，Rt值維持在低點，全國降二級後，相關管制措施會持續鬆綁，但仍請各縣市政府注意鬆綁後續效應，並持續強化醫療量能，以因應未來可能發生的變異株疫情。

雖然警戒調整，疫情還是需要大家來合作。陳宗彥提醒，這次疫情放鬆時有加強一項措施「萬一有確診者如何因應處理」，希望業者和全民都不能鬆懈，每一個防疫的環節務必落實。

「最近我在看很多賣場排隊的距離，有些人就很遵守，有些人就不大在乎。」陳宗彥表示，民眾可以出去走一走，但注意人流，發現人多該避開就要避開，個人自我防護務必落實。

他也提到最近天氣也很炎熱，剛好奧運轉播賽事很精采，偶爾出去散散心，也可以在家收看奧運轉播，幫台灣加油。