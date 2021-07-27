台股近期再遭外資擴大賣超，施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，受到經濟成長動能減，台股需居高思危，企業獲利在明年將放緩，個別的差異性也會更明顯，在基金投資上，宜重視報酬和風險的平衡，主動型基金會優於被動型的ETF。

詹祖光表示，儘管5月中台灣因為疫情升溫進入三級警戒狀態，影響國內零售消費、觀光產業，但出口、投資力道卻強勁，6月出口相較去年同期成長35％，預期經濟對策信號6月續亮紅燈，但受疫情影響、基期變高之緣故，7月可能轉弱。我們對台股獲利預估還在上修之中，但幅度已減緩，而且企業獲利年增率恐在今年見頂，2022年獲利動能成長將減緩。

詹祖光分析，投資人可觀察三項指標，透過指標了解總經數字可能對台股帶來的壓力。一、美國製造業採購經理人指數(PMI)：6月美國供應管理協會(ISM)公布的PMI維持高檔，供應鏈仍有缺口，但程度減緩。二、聯準會QE動態：QE造成銀行流動性過剩，聯準會3月以來用一些政策回收流動性，建議觀察下半年聯準會是否提前宣布縮減購債。三、美國消費者物價指數(CPI)：美國CPI的數值在5、6月達到高峰，顯示供應鏈緊俏已轉嫁至消費者，一般認為下半年CPI將降低，2022年下半年會再度升高，有待觀察。

詹祖光表示，台股目前股價淨值比來到2.4倍，在股市循環的相對高檔，建議操作上重視報酬和風險的平衡，以主動式基金插足。今年以來，全台股基金平均報酬為27.38％，勝過大盤指數的21.09％，在選股日益困難之下，主動式基金會是比較好的投資選擇。