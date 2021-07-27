因平價款電動車銷量增加，同時調漲電動車價格並削減成本，特斯拉獲利表現優於市場預期，第二季淨利首度突破10億美元大關。

不過，特斯拉執行長馬斯克表示，導致特斯拉暫時關閉工廠的全球晶片短缺問題仍然很嚴重。此外，他並未提供有關Cybertruck和下一代電池開發進程的細節。

第二季財報顯示，這是自2019年底以來，特斯拉第一次不必靠著向其他汽車製造商出售環保積分來賺取獲利，顯示其製造業務的財務體質持續改善。

這家全球身價最高的汽車製造商周一盤後股價上漲1%，報664.16美元，稍早前一度漲近3%。因投資人看好其業績表現，稍早前在一般交易時段，特斯拉股價上漲2.21%，收在657.62美元。

特斯拉高層在與投資人和分析師的電話會議上表示，今年的產量增長將取決於零組件的供應情況，而公司的目標是今年交車數成長逾50%。

馬斯克表示，特斯拉「在午夜、凌晨1點通了很多電話」，就是為了與供應商解決許多缺料的問題。

儘管有人建議特斯拉建立自己的晶片廠，但馬斯克指出了癥結點，他表示，從投產到出貨的前置時間（leadtime）很長，「即使像閃電一樣行動，我們也需要12到18個月的時間」。

但馬斯克表示，特斯拉預計今年德州和德國工廠將開始限量生產Model Y電動休旅車。目前這兩座新工廠的建造尚未完工。

至於特斯拉何時開始量產新一代電池和備受期待的Cybertruck，馬斯克並未給出時間表，他表示：「很難說最後的技術挑戰何時能解決」。這裡指的特斯拉的4680型電池。

馬斯克表示，特斯拉有使用其現有2170型電池的備用計畫，他並表示，特斯拉的電池供應商明年產量將增加一倍。

此外，特斯拉表示，由於今年電池和其他零組件的供應受限，公司已經將其Semi電動卡車的推出延後到2022年，以將焦點集中於工廠的啟用。

特斯拉第二季營收為119.6億美元，較去年同期的60.4億美元大幅成長98%，並遠優於分析師預估的113億美元。去年同期為了配合當地的防疫封鎖措施，其加州工廠關閉逾6周時間。

經調整後第二季每股盈餘為1.45美元，亦輕鬆超越市場預估的每股盈餘98美分。

特斯拉表示，營業利益因銷量成長和成本降低而升高，抵消了供應鏈成本增加、監管積分銷售收入減少，以及其他項目的損失，包括投資比特幣損失2300萬美元。

以往特斯拉的獲利表現相當依賴向其他汽車製造商出售環保積分的收入，但今年第二季是特斯拉自2019年底以來，第一次沒有依賴這些積分來實現獲利，其第二季淨利較去年同期暴增10倍，為11.4億美元，為連續第8個季度實現獲利，並首度突破10億美元大關。而來自於出售碳排放積分的收入僅為3.54億美元。

特斯拉第二季電動車事業營收為102.1億美元，能源事業營收為8.01億美元。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，特斯拉的業績表現令人驚豔，其大部分的收入來自於汽車銷售。