台化(1326)今日除息，配息2.5元，開盤參考價80.7元，股價開高震盪，漲幅在0.5%~1%之間震盪，漲幅最高達81.5元，呈現緩步填息。台化109年全年合併稅前利益247億6769萬元，年衰退33.3%，109年度歸屬母公司稅後利益為195億4414萬元，每股稅後盈餘3.34元，每股配發現金股利2.5元。

台化預期7月合併營收預估將略低於6月，主要是各項塑膠價格下跌，價差影響所致，雖然7月按照計劃排定ARO-2、麥寮、寧波PTA歲修，產量受限，但其他產品增加銷售，整體售量差是增加的，另外，第三季合併營收預估也是略低於第二季，還是受到售價差影響，售量雖有定檢但仍然稍有增加，若是油價堅挺，國際貨運順暢，產品價格可以提升，有機會優於第二季。

另外，台化也指出，第三季石化產品將面臨高油價成本墊高，也將受到大陸新產能投放的影響，在市場需求良好的情況下，產品去化可望無虞，但是供應過剩及高油價將壓縮利潤。

2021年至今苯需求強勁，德州冰風暴帶動苯及SM價格攀升，苯之利差維持高檔。台化預期下半年苯及輕油間的價差仍維持高檔，下半年將有300萬噸的SM新產年投產，預期苯價會隨著下游投產而趨於平衡，SM則因下游投產速度較慢，供給端將承壓。

台化對於下半年維持審慎樂觀看法，惟新冠疫情依然嚴峻，包括台灣在內的亞洲各國都面臨考驗，石化、塑膠新產能的投放，會造成市場的保守心態，另外，嚴重的海運艙櫃短缺，造成不合理的運費高漲，也會打亂產銷佈局。