美股昨夜四大指數僅費半指數收低、其餘皆漲，今早日韓股市走高。解封首日，台股今天開盤跌8.79點，加權股價指數為17394.77點，在電子權值股台積電(2330)、矽力-KY(6415)、大立光(3008)、聯發科(2454)力挺表態，大盤翻紅揚升、櫃買市場多頭氣焰高漲，今早電子資金占比達55.5%，不過，航運續弱資金占比掉到32%左右，高檔又有賣壓湧出下，指數又再度翻黑於平盤附近游走。

分析師指出，台灣新冠肺炎疫情三級警戒，自今日起正式降回二級，台股陷入整理，中小型股表現活絡。本週FOMC會議，市場難免觀望FED是否釋出緊縮訊息，目前美元指數仍處盤堅趨勢，不利於台股資金面，台股短線將有回測前低17352壓力，若能守穩，則台股短線將維持17352至月線震盪格局，反之若失守，則台股將下探季線尋求支撐。

盤面上，權王台積電對今年業績成長有信心，今日開高後，晨盤最高至584元；強茂(2481)6月獲利優於預期，又有新產品要推出，股價強漲4%以上；茂達(6138)Q3滾動調整報價，多頭突破盤局，股價大漲8%，衝上歷史高；晶豪科(3006)週四融券要強制回補，晨盤一度飆至211元；合晶(6182)昨獲投信加碼，股價強漲近5%；貨櫃三雄表現疲弱，長榮、陽明陷入季線保衛戰，萬海也壓低整理。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，上半年進入電子旺季，尤其當沖交易催化，部分市場資金集中於特定族群，電子股成交比重低於四成。但近期傳產出現利多不漲情況，盤面資金出現轉移跡象，基期相對低的電子股吸引不少法人資金進駐。

張逸敏指出，下半年相對看好電子股，尤其蘋果新機預計今年9月中下旬發布新機，7月底8月初開始拉貨。蘋果第一支5G手機可能由於5G基地台建製還不夠普遍，影響消費者購買意願，隨著5G基地台鋪設進度加快，看好今年的換機人數有望成長，市場提高對新機的銷售預期。