國民黨近期時常被拿來與民眾黨民調做比較，黨內更以此攻擊現在的黨中央，欲角逐黨主席選舉的前彰化縣長卓伯源也直言「國民黨民調差」。對此，國民黨主席江啟臣今接受《POP撞新聞》專訪時提到，若看去年到今年趨勢，國民黨是持續上升，這些綠營民調去凸顯某個時間點的民調，不知用意何在，為何不談趨勢？

江啟臣說，最近很多綠營民調，不知道在刷存在感還是要做什麼，在談政黨疫情期間政治紅利，但是「疫情不會有紅利，只會有防疫」，防疫視同作戰，作戰的第一線就是行政單位，「在野黨能站在第一線？像林昶佐這樣？」

江啟臣表示，在野要監督沒錯，但是防疫視同作戰，作戰就是行政單位在第一線，他們做好壞民眾直接引響民眾信心。現在是防疫時期不是選舉時期，調查政黨支持跟調查有候選人的政黨支持，其實差很大，台灣現在政治光譜很多都在中間選民，很多不對政黨表態，但會對人表態。

江啟臣表示，若要談政黨支持度，事實上現在表現的政黨支持度大概都是基本盤，6月TVBS民調民進黨20％，國民黨19％，民眾黨11％，就是基本盤，但同樣TVBS做的民調，去年6月到今年6月，國民黨去年12％，民進黨30％，民眾黨8.5％，國民黨12％到20％，民進黨則是跌10％。

江啟臣表示，智庫也有長期在做民調用來內參，今年以來跟民進黨差距都在5％上下，但趨勢上國民黨是向上的，「去凸顯某時間點民調不知用意何在，為何不談趨勢？」