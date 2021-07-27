福原愛26日甩開不倫、婚變風波，在富士電視台復出開工，擔任東奧桌球男女單及混雙決賽評論員，而期間一度提到「台灣」，但外界普遍認為她語氣聽不出太多情感，僅以專業角度來評論日本賽事。

福原愛因為沒公開道歉就復出開工，讓日本網友相當不滿，不過她穿著白衣黑裙現身時，因過去鬧不倫的Becky、矢口真里等都在道歉記者會以同色服裝現身，她以標準的「謝罪色」露面，也被解讀她是藉著服裝傳達謝罪之意，而這是福原愛婚變後首次亮相，雖然看上去有些緊張，但氣色、精神都看起來不錯，並沒有像外界所傳的憔悴暴瘦。

而福原愛沒有負責整場比賽的解說，僅在開場和比賽結束時，簡單評論而已，但她仍發揮前國手實力，以簡單易懂的方式說明賽況，在男女混合雙打金牌決賽前，她也提到看了日本隊這段時間比賽，相信一定能延續擊敗德國、台灣的氣勢奪下金牌。

因為日本多以「台灣」來稱呼「中華隊」，福原愛也直接說出「台灣」兩個字，不過似乎聽不出她過多情感，僅以專業角度來評論，似乎已成陌生詞彙，引起外界熱議。

而昨日本打敗勁敵大陸，奪下桌球男女混合雙打金牌，福原愛也在富士電視台鼓掌盛讚「真是太精采了，實現了所有桌球人的夢想」。